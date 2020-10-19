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19.10.2020 - 22:44 |

MasterChef Türkiye'de kim kazandı, Mavi takım kaptanı oldu? MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam kaptan olmak için mücadele verildi. Tüm yarışmacıların ter döktüğü Mavi takımın kaptanlığını hangi isim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takımlar...

MasterChef Türkiye'de kim kazandı, Mavi takım kaptanı oldu? MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye 2020 sezonu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şefin jürisinde bulunduğu MasterChef Türkiye'de Pazartesi günleri Mavi takımın kaptanı olabilmek için yarışmacılar mücadele veriyor. Peki bugün hangi yarışmacı Mavi takım kaptanı oldu? Kırmızı takım kaptanlığına kimi seçti? İşte bu haftanın yeni Mavi ve Kırmızı takımları...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Mavi takım kaptanı Eray oldu.  Bu haftanın Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları belirlendikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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