MasterChef Uğur diskalifiye mi edildi, neden yok? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?

MasterChef yarışmasında son sekize kalmaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiği açıklandı. Birçok kez eleme potasına giren hazırladığı tabaklar ile yarışmada kendisini kanıtlayan ve geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ödül oyunu yarışmasında 25 bin TL'lik ödülün de sahibi olan Uğur Yılmaz Deniz'in dikalifiye edildiği açıklandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Uğur Yılmaz Deniz adlı yarışmacının MasterChef yarışması ile ilişiği kesilmiştir açıklamasında bulundu. Peki MasterChef Uğur neden diskalifiye oldu?

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.