MasterChef Uğur diskalifiye mi oldu, neden elendi? MasterChef Uğur ne dedi, ne yazdı? İşte Uğur Deniz Yılmaz biyografisi

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden Masterchef Türkiye yarışmacılarından Uğur hakkında açıklama yaptı. İzleyiciler ise konuya ilişkin bilgi almak için arayışa geçti. Peki MasterChef Uğur'un Twitter paylaşımları neler, küfür mü etti, ne yazdı? MasterChef Türkiye Uğur neden diskalifiye oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE UĞUR'UN TWİTTER PAYLAŞIMLARI NELER, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Twitter'da Uğur ile ilgili şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.



MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?



Masterchef Uğur, 26 yaşında. Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.



6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.