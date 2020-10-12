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12.10.2020 - 23:14 |

MasterChef yeni haftada Mavi ve Kırmızı takım kadrosu... Kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'in yeni haftasında kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan yarışma sonrası Mavi ve Kırmızı takım şekillendi. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kimler?

MasterChef yeni haftada Mavi ve Kırmızı takım kadrosu... Kaptanlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef'te Walison'un elenmesinin ardından bu akşam yeni bir kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan yarışma sonrası yeni takımnlar şekillendi. İşte kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan isim Uğur oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanlığına Sefa'yı seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Uğur

Emir

Esra

Tanya

Furkan

Berker

Ebru

Nusret'in nasırlı elleri sosyal medyayı salladı'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, nasırlı elleriyle gündem oldu. Nusret'in ellerini görenler “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumları yaptı.
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Cadde Yazarları

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