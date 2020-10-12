12.10.2020 - 23:14 |
MasterChef yeni haftada Mavi ve Kırmızı takım kadrosu... Kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'in yeni haftasında kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan yarışma sonrası Mavi ve Kırmızı takım şekillendi. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kimler?
MasterChef'te Walison'un elenmesinin ardından bu akşam yeni bir kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan yarışma sonrası yeni takımnlar şekillendi. İşte kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar...
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan isim Uğur oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanlığına Sefa'yı seçti.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Sefa
Serhat
Barbaros
Eray
Özgül
Ayyüce
Didem
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur
Emir
Esra
Tanya
Furkan
Berker
Ebru