MasterChef'te 25 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Ödül yarışmasında hangi takım mücadele etti?

MasterChef 2020'de bu haftanın ikinci bölümü dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Kırmızı ve Mavi takım 25 bin TL'lik ödülü alabilmek ve kendi takımından bir ismin bu ödülü kazanabilmesi için bir takım oyunu oynadı. Oynanan takım oyununu kazanan takım Barbaros ve Mavi takım oldu. Bu hafta Mavi takım kaptanlığını kazanan Barbaros, takımına Özgül, Ebru, Sefa ve Emir'i aldı. Beş isim için şefler 5 tropik meyve seçti ve kapalı tabakların altında olan meyvelerden birini seçmelerini istedi. Yapılan seçimlerin ardından herkese seçtiği meyve ile bir tatlı yapması istendi. Yapılan tatlıların ardından şefler tadım yaptı. Tadımın ardından en güzel tatlıyı yapan 3 isim belirlendi

MASTERCHEF'TE KİM HANGİ MEYVE İLE TATLI YAPTI

Özgül - Pomelo

Ebru - Ejder Meyvesi

Emir - Yıldız Meyvesi

Barbaros - Mango

Sefa - Çarkıfelek

MASTERCHEF'TE 25 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te Mavi takım kendi seçtikleri meyveler ile en güzel tatlıyı yapabilmek ve 25 bin TL'lik ödülün sahibi olabilmek için yarıştı. Şeflerin tadımlarının ardından 3 ismin tatlısı daha çok beğenildi. Bu üç isim Barbaros, Ebru ve Sefa olarak açıklandı.

Gecenin en güzel üçüncü tabağını yapan ve 25 bin TL'lik ödüle veda eden isim Barbaros olurken 25 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan isim Ejder Meyveli tatlısı ile Ebru oldu.