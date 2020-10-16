MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları belli oldu? MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2020 dün akşam ikinci takım oyunu oynandı. Bu hafta Mavi takım kaptanlığını yapan Uğur karşısına rakip olarak Sefa'yı seçmişti. Kurulan Mavi ve Kırmızı takımların ilk karşılaşmasında kazanan takım Mavi takım olmuştu. Dün akşam ekrana gelen ikinci takım oyununu kazanan takım ise Kırmızı takım oldu. Şefler tarafından İspanyol mutfağına ait lezzetlerin yapılması istendi. Bir soğuk bir sıcak tapas isteyen şefler bunun dışında Paella isteyen şefler ek olarak bir ana yemek ve tatlıyı da takımların tercihine bıraktı. Peki MasterChef 2020'de 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?

MASTERCEHFTE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı Mavi takımda dün akşam kazanan isim Esra olurken haftanın 3. eleme adayı olarak potaya Emir'i gönderdi. Takım arasında yapılan diğer oylamanın ardından haftanın 4. eleme adayı olan isim ise Uğur oldu.