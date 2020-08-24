MasterChef'te bu akşam kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden ilk yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya ve hayallerine veda eden ilk isim belli oldu. Peki MasterChef'e kim veda etti?



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonda tüm heyecanı ile devam ediyor. Geçtiğimi pazartesi kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?



MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi. SEDAT VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye’nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?



MasterChef 2020 yarışmacıları arasına giren Sedat Tuncer 32 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır. Yarışmacı aslen Kastamonulu'dur. 13 yıldır mesleğin içerisinde bulunan Tuncer, bir catering firmasında aşçılık yapıyor. Duraklat Ses Kapa Süre0:00 / Toplam Süre0:00 Tam Ekran Sedat Tuncer; Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvendiğini söyledi. Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu’ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer, MasterChef 2020’nin ilk 16 yarışmacısı arasında bulunuyor. Bu yatırım günde 500 dolar kazandırıyor Kripto paraya yatırım yapmanın sırları nelerdir? >>>