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22.08.2020 - 22:34 |

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

MasterChef'in 33. bölümü bu akşam ekrana geldi. İki takım yeni bölümde dokunulmazlık oyununa çıktılar. Mavi ve kırmızı takım bir menü çıkardılar. Şimdi dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?
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MasterChef'in bu akşam 33. bölümü seyirciyle buluştu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. İki takım kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda bir takım yarışmanın galibi oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MastercChef'te iki takım bir menü çıkardı ve daha sonra tadım yapıldı. Oylar kullanıldı ve Danilo Şef tek tek oyları açıkladı. Bu yarışmada gülen taraf ise Mavi takım oldu. Kırmızı takım şimdi bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışıyor. Eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta yapılan yarışmalar sonrası eleme adayları, Celal, Esra, Eray ve Sedat oldu. Bu akşam bu isimlere iki kişi daha eklenecek.

 

22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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