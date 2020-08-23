MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'in bu akşam 33. bölümü seyirciyle buluştu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. İki takım kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda bir takım yarışmanın galibi oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MastercChef'te iki takım bir menü çıkardı ve daha sonra tadım yapıldı. Oylar kullanıldı ve Danilo Şef tek tek oyları açıkladı. Bu yarışmada gülen taraf ise Mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Eleme adayı ise gecenin sonunda belli oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşamki oyunu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yaratıcılığa dayanan oyunun galibi Serhat oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta yapılan yarışmalar sonrası eleme adayları, Celal, Esra, Eray ve Sedat oldu. Bu akşam Serhat elenmesi için Ayyüce'nin ismini söyledi. Eleme adayı olan 6. isim ise Duygu oldu.