MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

MasterChef 8. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Üçlü düellolar ile devam eden programda şefleribn yarışmacılardan istedikleri yemekleri onlara verilen süreler içerisinde en iyi şekilde tamamlamaları ve tarifi en uygun şekilde yerine getirmeleri bekleniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan oluşan jüri üyelerini en fazla etkileyen isim hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıya görüntüleri dört kez izledik buradan gidebilirsin açıklaması ise acaba bir yarışmacı diskalifiye mi olacak sorusunu akıllara getirdi. MasterChef üçlü düellolarda hangi yarışmacının diskalifiye olacağını bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde öğrenme fırsatı elde edeceğiz.

MASTERCHEF 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI