MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...
MasterChef 2020'de heyecan sürüyor. 100 bin kişinin başvuru yaptığı MasterChef yarışmasında düellolar sürüyor. Son 16 ismin belirleneceği MasterChef'te yeni şef adayları kıyasıya mücadelesini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna önünde sergilemeye devam ediyor. 3'lü düellolarda en güzel yemeği yapan isim bir üst tura adını yazdırmayı başarıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ise diskalifiye şoku yaşanıyor. Peki MasterChef'te kim diskalifiye olacak?
MasterChef 8. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Üçlü düellolar ile devam eden programda şefleribn yarışmacılardan istedikleri yemekleri onlara verilen süreler içerisinde en iyi şekilde tamamlamaları ve tarifi en uygun şekilde yerine getirmeleri bekleniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan oluşan jüri üyelerini en fazla etkileyen isim hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.
Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıya görüntüleri dört kez izledik buradan gidebilirsin açıklaması ise acaba bir yarışmacı diskalifiye mi olacak sorusunu akıllara getirdi. MasterChef üçlü düellolarda hangi yarışmacının diskalifiye olacağını bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde öğrenme fırsatı elde edeceğiz.
MASTERCHEF 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI