Masterchef'te kaptan kim oldu? 7 Eylül Masterchef yeni takımlarda kimler var, hangi yarışmacılar?

Masterchef Türkiye'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef'te elenen Gülşah'ın yerine Arem geldi. Bugün izleyicilerle buluşan bölümde takım kaptanları belli olacak. Kaptanlık oyununda yarışmacılar menemen yaptılar. Takım kaptanlarının kimler olacağı ve yeni takımlar merak ediliyor. Peki 7 Eylül Masterchef'te kaptan kim oldu? Masterchef'te yeni takımlarda hangi yarışmacılar var?

MASTERCHEF'TE KAPTAN KİM OLDU?

Masterchef'te yarışmacılar kaptanlık yarışında menemen yaptılar.Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru ve Eray menemeni en iyi yapan 6 isim arasına girdiler. Kaptan olan isim henüz belli olmadı. Masterchef'te bu haftanın kaptanı belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.