MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim'de yarışmaya kim veda etti?

MasterChef'in 80. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Haftanın son gününde her zaman olduğu gibi 6 kişi yarışmaya veda etmemek için mücadele veriyor. Peki, yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in eleme gecesi devam ediyor. Özgül, Esra, Didem, Tanya, Uğur ve Emir tavuk ciğerinden yemek hazırladılar. ilk etapta 3 kişi bir hafta daha yarışmaya devam edecekler. Daha sonra 3 kişi elenmemek için mücadele verecekler...