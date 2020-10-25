25 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef'te yine eleme heyecanı yaşanıyor. Zor bir haftanın ardından Sefa, Uğur, Esra, Emir, Tanya, Berker eleme adayı oldu. Bu 6 yarışmacı en iyi yapmak için mücadele verdiler...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'ta bu akşam ilk turda safranın başrolde olduğu yemekler yapıldı. İlk turda Emir, Esra ve Sefa en iyi yemekleri yaparak 12'ye kalmayı başardı. Şimdi Tanya, Uğur ve Berker ikinci turda yarışıyorlar.