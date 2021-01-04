Masterchef'te kim kazandı, şampiyon kim oldu? Masterchef final ödülü ne?

Masterchef'te şampiyon kim oldu? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Masterchef'te canlı yayında final heyecanı yarıştı. Bir sezon boyunca rekabetyin yaşandığı Masterchef'te finale Serhat ve Barbaros kaldı. İki iddialı yarışmacı Masterchef şampiyonu olmak için yarıştılar. Masterchef şampiyonu olan isim ise bir ödülün sahibi oldu. Peki Masterchef'te kim kazandı, final ödülü ne?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Masterchef'te final heyecanın sonunda kazanan is,m belli oldu. Finale kalan Barbarps ve Serhat arasında ipi göğüsleyen, yarışmanın şampiyonu Serhat oldu.

MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE?

Masterchef şampiyonu olan Serhat, Jeep kazandı.