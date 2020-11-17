MasterChef'te Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef 2020'de bu akşam ekrana gelen son bölümde kalan 9 yarışmacı Mavi takım kaptanı olabilmek için yarıştı. Şefler tarafından bu haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılardan Mantı yapmaları istendi. Yapılan tadımların ardından şefler 4 ismin tabağını beğenirken kaptan olan isim de yapılan tadımların ardından belirlendi. Peki MasterChef'te kim kaptan oldu? İşte MasterChef'te bu hafta kaptan olan isim...

MASTERCHEF'TE KİM MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU?

MasterChef'te hazırlanan mantıların ardından şefler tadım yaptı. Yapılan tadımların ardından 4 ismin hazırladığı mantı şefler tarafından en çok beğenilen tabaklar oldu. Şefler tarafından beğenilen 4 Mantı tabağı arasında Barbaros, Sefa, Uğur ve Emir'in tabakları ön plana çıktı. Kaptanlık oyununda en güzel 4. tabağı yapan isim Uğur olurken 3. isim ise Emir oldu. Sefa ve Barbaros'un son ikiye kaldığı kaptanlık oyununda bu haftanın Mavi takım kaptanı Barbaros oldu.

BARBAROS KIRMIZI TAKIM KAPTANI OLARAK KİMİ SEÇTİ?

İlk kez Mavi takım kaptanı olan Barbaros yarışmadaki yakın arkadaşı Serhat Doğramacı'yı Kırmızı takım kaptanı olarak seçti

MAVİ TAKIM KADROSU

Bu haftanın Mavi takım kaptanı olan Barbaros takımına Özgül, Ebru, Sefa ve Emir'i aldı

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Kırmızı takım kaptanı olan Serhat Doğramacı bu hafta takımına Eray, Ayyüce ve Uğur'u aldı