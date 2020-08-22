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22.08.2020 - 08:02 |

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 21 Ağustos Masterchef'te 10.000 TL ödülü kim aldı?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü ekranlara geldi. Dün yayınlanan Masterchef'te kadın ve erkekler birer takım olarak yarıştılar. Kazanan takım ise 10 bin TL ödülün sahibi oldu. İşte 21 Ağustos Masterchef ödül oyununu kazanan takım...

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 21 Ağustos Masterchef'te 10.000 TL ödülü kim aldı?
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Masterchef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'in 21 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmacılar kadınlar ve erkekler takımı olmak üzere 2'ye bölündüler. Erkekler ve kadınların kıyasıya rekabeti sonrasın kazanan ekip 10 bin TL'nin sahibi oldu. Peki Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün kadınlar ve erkekler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Jüri üyelerinin gerçekleştirdiği yemek tadımı sonrasında 3-2'lik skorlar ödül oyununu kazanan taraf Erkekler takımı oldu. Erkekler takımı 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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