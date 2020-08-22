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HaberlerMagazin Haberleri 21 Ağustos MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? Kadınlar mı, erkekler mi?
22.08.2020 - 00:26 |

21 Ağustos MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? Kadınlar mı, erkekler mi?

MasterChef'in 32. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Programda bir sürpriz yaşandı ve yarışmacılar kadın ve erkek olarak iki gruba ayrıldı. Son bölümde vejeteryan bir menü çıkarıldı. Peki, ödül oyununu kim kazandı?

21 Ağustos MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? Kadınlar mı, erkekler mi?
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MasterChef'in 32. bölümü seyircisi ile buluştu. MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacıları kadın ve erkek olarak ikiye ayırdı. iki grup vejeteryan bir menü hazırladı. Şimdi bu oyunu hangi takımın kazandığı merak ediliyor.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam mücadeleyi kazanan takım 3-2'lik skorla erkekler takımı oldu. Böylelikle erkekler 10 bin liralık çekin sahibi oldu.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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