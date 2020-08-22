21 Ağustos MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? Kadınlar mı, erkekler mi?

MasterChef'in 32. bölümü seyircisi ile buluştu. MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacıları kadın ve erkek olarak ikiye ayırdı. iki grup vejeteryan bir menü hazırladı. Şimdi bu oyunu hangi takımın kazandığı merak ediliyor.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam mücadeleyi kazanan takım 3-2'lik skorla erkekler takımı oldu. Böylelikle erkekler 10 bin liralık çekin sahibi oldu.