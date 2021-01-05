Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, 17. BÖLÜM neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 17. bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? diye soruyor.

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?

Masumlar Apartmanı 17. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.



Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.