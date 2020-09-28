Masumlar Apartmanı hangi gün, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte 3. bölüm fragmanı...

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla büyük yankı oluşturan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında meraklı arayış sürüyor. Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, Masumlar Apartmanı konusu nedir? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler ve Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumlar Apartmanı her hafta Salı günleri 20:00'de TRT 1'de ekrana geliyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu HAN

Farah Zeynep Abdullah İNCİ

Ezgi Mola SAFİYE

Merve Dizdar GÜLBEN

Alper Saldıran UYGAR

Metin Çoşkun HİKMET

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?