Masumlar Apartmanı hangi gün, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte 3. bölüm fragmanı...
TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü. Masumlar Apartmanı izleyicileri 3. bölüm için sabırsızlanırken, dizinin hangi gün yayınlandığını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda Masumlar Apartmanı dizisi hakkında bilgi almak isteyenler ise dizi oyuncularının kimler olduğunu ve dizinin konusunu araştırıyor. İşte Masumlar Apartmanı hakkında merak edilenler...
Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla büyük yankı oluşturan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında meraklı arayış sürüyor. Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, Masumlar Apartmanı konusu nedir? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler ve Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı...
MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?
Masumlar Apartmanı her hafta Salı günleri 20:00'de TRT 1'de ekrana geliyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Birkan Sokullu HAN
Farah Zeynep Abdullah İNCİ
Ezgi Mola SAFİYE
Merve Dizdar GÜLBEN
Alper Saldıran UYGAR
Metin Çoşkun HİKMET
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?