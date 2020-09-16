'Masumlar Apartmanı' ikici bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen 'Masumlar Apartmanı' dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” romanından esinlenerek senaryolaştıran Masumlar Apartmanı gerçek bir hikayeyi ekranlara getiriyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Masumlar Apartmanı' dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.