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15.09.2020 - 19:53 |

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir?

Yeni sezona iddialı yapımlarla giren TRT1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı, oldukça çarpıcı bir hikayeyi gözler önüne serecek. Başrollerini Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşacağı Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir?
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TRT1'in yeni dizilerinden biri olan ve her Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak Masumlar Apartmanı dizisi, 1. bölümüyle ekranlara geliyor...

MASUMLAR APARTMANI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.

Han, İnci’nin peşinden gidebilecek mi?

İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah), Han’la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han’ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor. İnci ile karşılaşana kadar “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci’nin “gitsene peşinden” dese de gidebilecek mi?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

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