Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Safiye'nin ilk aşkı Naci, yani Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı dizi kadrosundan çıkıp çıkmayacağı sorgulanıyor. Hastalığı nükseden Naci, son zamanlarını da Safiye ile geçirmek istiyordu. Ancak Safiye bu gerçeği bilmiyordu. Tansel Öngel'in canlandırdığı karakter izleyici tarafından da tam not almıştı. İşte, detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ?

Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci'nin hasta olduğu başından bu yana biliniyordu ancak son bölümlerde hastalık iyiden iyiye ilerledi. Ölmek üzere olduğunu düşünerek Safiye'yi son kez görmek için dönen Naci'nin hastalığı henüz açıklanmadı fakat zaman zaman vücudunun belli bölümlerinde hissizlik yaşadığı görülüyor. Naci karakterinin öleceği düşünülse de bu konu hakkında net bir açıklama bulunmuyor.

TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı bilinmese de rahatsızlığın ilerlediği ve ölmek üzere olduğu biliniyor. Son zamanlarını Safiye'nin yanında geçirmek istediği için çocukluğunun geçtiği yere gelir. Ölerek diziden ayrılacağı iddia edilse de henüz böyle bir gelişme yaşanmadı.