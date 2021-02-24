Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Tansel Öngel'in oynadığı Naci diziden ayrılıyor mu?

Tansel Ögel, TRT1'de sevilerek izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin ilk aşkı Naci'yi canlandırıyor. Son kez Safiye'yi görmek için döndüğünü belirten Naci'nin amansız hastalığı ise izleyenin aramalarını yoğunlaştırdı. Seyirci, '' Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi?'' sorularına yanıt arıyor.

NACİ ÖLÜYOR MU?

Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci'nin hasta olduğu başından bu yana biliniyordu ancak son bölümlerde hastalık iyiden iyiye ilerledi. Ölmek üzere olduğunu düşünerek Safiye'yi son kez görmek için dönen Naci'nin hastalığı henüz açıklanmadı fakat zaman zaman vücudunun belli bölümlerinde hissizlik yaşadığı görülüyor. Naci karakterinin öleceği düşünülse de bu konu hakkında net bir açıklama bulunmuyor.

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı bilinmese de rahatsızlığın ilerlediği ve ölmek üzere olduğu biliniyor. Son zamanlarını Safiye'nin yanında geçirmek istediği için çocukluğunun geçtiği yere gelir. Ölerek diziden ayrılacağı iddia edilse de henüz böyle bir gelişme yaşanmadı.