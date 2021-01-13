Masumlar Apartmanı Safiye'nin anneannesi Meryem kimdir? Meryem karakterini oynayan Serpil Gül nereli, kaç yaşında?

Serpil Gül aslen nereli? TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile adından söz ettiriyor. Dizi karakterlerinden Safiye'nin hayatını etkileyen anne Hasibe'nin durumunu ortaya koyacak flaş transferle düğümün çözülmesi bekleniyor. Safiye ve Hasibe'nin nasıl ve neden bu hale geldiği anneanne Meryem'in gelişiyle netleşecek. İşte, Meryem'i oynayacak Serpil Gül'ün biyografisi...

SERPİL GÜL KİMDİR?

Başarılı usta oyuncu, 1962’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.

Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018’de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.

DİZİLERİ

Ölene Kadar (Sabiha, 2016)

Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)

Kırık Kanatlar (Lena, 2005)

FİLMLERİ

Körfez (Nihal, 2017)

Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)

Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)