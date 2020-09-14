14.09.2020 - 12:38 |
Mauricio Lemos sevgilisiyle alışveriş turunda
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta Las Palmas’dan transfer ettiği Mauricio Lemos, önceki gün sevgilisi Rita Alonso ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de önce alışveriş yapıp daha sonra meydan katında bulunan açık alanda gezintiye çıkan Mauricio Lemos ile sevgilisi Rita Alonso, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekti.
İkili, alışverişlerini noktaladıktan sonra Beymen Morini’de baş başa akşam yemeği yiyip AVM’den ayrıldı.