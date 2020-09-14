Mauricio Lemos sevgilisiyle alışveriş turunda

Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de önce alışveriş yapıp daha sonra meydan katında bulunan açık alanda gezintiye çıkan Mauricio Lemos ile sevgilisi Rita Alonso, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekti.

İkili, alışverişlerini noktaladıktan sonra Beymen Morini’de baş başa akşam yemeği yiyip AVM’den ayrıldı.