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HaberlerMagazin Haberleri Mazhar Alanson'dan itiraf: Recep İvedik hayranıyım
12.02.2020 - 16:42 |

Mazhar Alanson'dan itiraf: Recep İvedik hayranıyım

Kadir Çetin’in sunduğu 'Star' programına konuk olan usta sanatçı Mazhar Alanson, Şahan Gökbakar’ın gişe rekortmeni 'Recep İvedik' serisinin hayranı olduğunu söyledi.

Mazhar Alanson'dan itiraf: Recep İvedik hayranıyım

'Her Şey Güzel Olacak' ve 'Hokkabaz' filmlerinde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz’la olan dostluğu hakkında konuşan Mazhar Alanson, “Cem sinema için güzel şeyler yaptı, pahalı prodüksiyonların yapılabileceğini gösterdi” dedi.

Alanson, bir de itirafta bulundu, Yılmaz’ın gişedeki rakibi Şahan Gökbakar’ın eğlenceli tiplemesi 'Recep İvedik’in hayranı olduğunu açıkladı: Aslında ben Recep İvedik hayranıyım, Recep İvedik’i 3'er kez izlemişimdir. Şahan ile daha tanışamadım. Cem'le de sık görüşemiyoruz aslında. Ben zor biriyimdir, benimle çalışmak Cem’i yordu.

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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