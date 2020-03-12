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12.03.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Mecburi ayrılık

Ahu Yağtu, sahnede ayağı takılıp, yere düşmesi sonucunda kuyruk sokumu bölgesindeki omuru kırılınca, ‘Karanlıkta Komedi’deki rolünü geçici olarak, Özge Ünlü Tezcan’a bıraktı.

Mecburi ayrılık

Ahu Yağtu, sahnede ayağı takılıp, yere düşmesi sonucunda kuyruk sokumu bölgesindeki omuru kırılınca, ‘Karanlıkta Komedi’deki rolünü geçici olarak, Özge Ünlü Tezcan’a bıraktı. Oyuncu, “Omur bölgesinde olduğu için operasyon yapılamıyor. Beş hafta evde dinlenip, spor yaparak geçireceğim” dedi. 

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