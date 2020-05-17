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17.05.2020 - 15:05 |

Megan Fox ve Brian Austin barıştı

Ünlü yıldız Megan Fox bir süre önce ayrılık kararı aldığı Brian Austin ile barıştı. Ünlü çiftin bu kararı hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Megan Fox ve Brian Austin barıştı
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34 yaşındaki oyuncu Megan Fox, kendi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin ile bir süre önce ayrılık kararı alarak sevenleri üzmüştü. Ünlü çift karantinayı birbirlerinden ayrı geçirmişti. Ancak Mejan Fox ve Brian Austin’den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ünlü çift birbirlerini özledi ve barışma kararı aldı.

17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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