Megan Fox ve Brian Austin barıştı

34 yaşındaki oyuncu Megan Fox, kendi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin ile bir süre önce ayrılık kararı alarak sevenleri üzmüştü. Ünlü çift karantinayı birbirlerinden ayrı geçirmişti. Ancak Mejan Fox ve Brian Austin’den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ünlü çift birbirlerini özledi ve barışma kararı aldı.