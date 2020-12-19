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19.12.2020 - 17:30 |

Mehmet Ali Erbil: Canım torunum bir yaşında

Şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla torunu Elisa'nın yeni yaşını kutladı.

Mehmet Ali Erbil: Canım torunum bir yaşında
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz sene kızı Elisa'yı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil-Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, bir yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla torununun yeni yaşını kutladı. Erbil, Instagram gönderisine, "Canım torunum bir yaşında. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

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