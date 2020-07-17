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17.07.2020 - 15:08 |

Mehmet Ali Erbil saçlarını kazıttı

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlıyor.

Mehmet Ali Erbil saçlarını kazıttı
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Yakında hastaneye yatarak tedavisine başlanacak olan Mehmet Ali Erbil, saçlarını kazıttı. 63 yaşındaki Erbil'e yakın arkadaşları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

63 yaşındaki Erbil'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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