24.07.2020 - 17:02 |
Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan, Bodrum tatilinde
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye'nin gözde çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz gün Bodrum Bitez'de demir attı. Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte karantinanın acısını çıkaran çift, gün boyunca güneşlendi.
Bir ara Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, teknenin arka kısmında sohbete daldı.
Ünlü çift, akşam saatlerine doğru teknenin brandasını değiştirdi. Eşine yardım eden Onan'ın, keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.