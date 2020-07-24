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24.07.2020 - 17:02 |

Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan, Bodrum tatilinde

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan, Bodrum tatilinde
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Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye'nin gözde çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz gün Bodrum Bitez'de demir attı. Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte karantinanın acısını çıkaran çift, gün boyunca güneşlendi.

Bir ara Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, teknenin arka kısmında sohbete daldı.

Ünlü çift, akşam saatlerine doğru teknenin brandasını değiştirdi. Eşine yardım eden Onan'ın, keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan, Bodrum tatilinde

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    Cadde Yazarları

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