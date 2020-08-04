04.08.2020 - 12:55 |
Mehmet Aslantuğ'un objektifinden Arzum Onan
Karantina günlerini evde ailesiyle geçiren Arzum Onan, normalleşmenin ardından tatile çıktı. Tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan Onan, son olarak eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiği fotoğrafı yayınladı.
Sosyal medya hesabından eşi Mehmet Aslantuğ ile birlikte çıktıkları deniz tatiline dair paylaşımlarda da bulunan Onan, so paylaşımıyla dikkat çekti.
Arzum Onan, denizin altına daldığı bir anı gösteren fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Bu kareyi eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiğini paylaşımına not düşen Arzum Onan'ın dalış pozuna beğeni yağdı.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.