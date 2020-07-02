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02.07.2020 - 12:22 |

Mehmet Üstündağ'dan Deniz Bulutsuz'a destek!

Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a destek verdi. Üstündağ, olaya sessiz kalan ünlülere de tepki gösterdi.

Mehmet Üstündağ'dan Deniz Bulutsuz'a destek!
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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Mehmet Üstündağ, Bulutsuz'a destek oldu. Üstündağ, paylaşımında, "Kadın haklarını savunma adı altında sözde kadın savunucuları önce kendi haklarını savursunlar. Klavye delikanlılığı yapanlar Deniz Bulutsuz'a karşı yapılan şiddete sesleri çıkmadı daha. Bakalım ne zaman sesleri çıkacak. Bekliyorum..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Üstündağdan Deniz Bulutsuza destek

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Cadde Yazarları

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