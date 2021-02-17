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17.02.2021 - 07:00 |

Meksika Güzellik Kraliçesi tutuklandı

Meksika Güzellik Kraliçesi Laura Mojica Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu şüphesiyle tutuklandı.

Meksika Güzellik Kraliçesi tutuklandı
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25 yaşındaki Romero, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir. Güzellik yarışmalarında derece almasının ardından taçlı fotoğrafları sosyal medyada popüler hale gelen Laura Mojica Romero, bu defa polis merkezinde çekilen ‘şüpheli’ fotoğrafıyla konuşuluyor. Meksika’da düzenlenen bölgesel güzellik yarışması Miss Oaxaca 2018’de birinci olan Romero,  “Ben güzel bir yüzden fazlasıyım” demişti.

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    Cadde Yazarları

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