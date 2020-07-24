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24.07.2020 - 13:42 | | DHA

Mel Gibson’ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı

Oscar ödüllü ünlü aktör Mel Gibson'ın (64), nisan ayında corona virüse yakalandığı ve bir hafta tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gibson'ın tedavisinde 'Remdesivir' ilacının kullanıldığı açıklandı.

Mel Gibson’ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı
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Mel Gibson’ın ABD’nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde corona virüs tedavisi olduğu açıklandı. Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, oyuncunun Remdesivir ile tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beridir birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson’ın corona virüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı.

BRAVEHEART’I HEM OYNADI HEM YÖNETTİ

Mel Gibson, ünlü film serisi ‘Mad Max’ ile bütün dünyada tanınmış ve daha sonra sayısız Hollywood filminde rol almıştı. ‘Cehennem Silahı’ film serisiyle de ününe ün katan Gibson, hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı ‘Braveheart’ filmiyle çok sayıda Oscar ve Altın Küre ödülü almıştı. Gibson’ın, ‘İsa’nın Çilesi’ filmi tepkilere yol açmış, film bazı sinemalarda yasaklanmıştı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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