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05.02.2021 - 09:11 |

Melek Baykal'a masajlı taciz: Saçının röflesi olayım!

Sanatçı Melek Baykal, telefonuna mesajlar atarak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Elif C.’den şikâyetçi oldu.

Melek Baykal'a masajlı taciz: Saçının röflesi olayım!
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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede Elif C.’nin, Melek Baykal’ın telefonuna taciz mesajları attığı ve ünlü oyuncunun rahatsız olduğu halde mesaj göndermeye devam ettiği ifade edildi.

Hürriyet'in hbaerine göre; korunma talepli dilekçede, Elif C.’nin sosyal medyada da Baykal’ı rahatsız ettiği belirtildi: Davalı son olarak 24 Aralık 2020’de Melek Baykal’ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosunu ve ‘Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine’ yazısını paylaşmıştır. Davalının Melek Baykal’ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.

Mahkeme, Melek Baykal’ın tedbir talebini reddetti. Baykal, mahkemenin ret kararına itiraz etti.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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