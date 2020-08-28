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28.08.2020 - 09:26 |

Melek Mosso: Olaylar büyümesin diye konuşmadım

Melek Mosso, geçtiğimiz cumartesi günü verdiği konserde, şikâyet üzerine polis tarafından sahneden indirildi. Şarkıcı, “ağır siyasi göndermeler ve fanatik konuşmalar yaptığı için sahneden indirildiği” haberlerine yanıt verdi.

Melek Mosso: Olaylar büyümesin diye konuşmadım
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Twitter hesabından açıklama yapan Melek Mosso, "Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna her konserimde armağan ettiğim ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dedikten sonra söylediğim ‘Keklik Gibi’ türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Bu söylemden rahatsız olanlar, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Polisimize zorluk çıkarmadan sahneden indik ve olaylar büyümesin diye konuşmadık. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır" ifadelerini kullandı.

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