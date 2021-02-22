Melik TekiÅŸ tarihte kimdir? UyanÄ±ÅŸ Büyük Selçuklu TekiÅŸ'i oynayan AtÄ±lgan GümüÅŸ kim, nereli?
TekiÅŸ, UyanÄ±ÅŸ BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinde ekrana geliyor. Alparslan'Ä±n ikinci oÄŸlu Melik TekiÅŸ, kardeÅŸi MelikÅŸah ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fikir Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± ile dizide Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Dizinin takipÃ§ileri, 'UyanÄ±ÅŸ BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Melik TekiÅŸ kimdir, gerÃ§ek adÄ± nedir?' sorularÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte, Melik TekiÅŸ hayatÄ±...
Melik TekiÅŸ ne zaman ve nasÄ±l Ã¶ldÃ¼? AtÄ±lgan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TekiÅŸ karakteri TRT1 ekranlarÄ±nda izleyenin ilgisini Ã§ekiyor. BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti sultanÄ± MelikÅŸah2Ä±n aÄŸabeyi olan Melik TekiÅŸ, yeni bÃ¶lÃ¼mlerde heyecan yarattÄ±. Melik TekiÅŸ kimdir?Â
MELÄ°K TEKÄ°Åž KÄ°MDÄ°R?
Alparslan'Ä±n iki oÄŸlundan biri olan I. TutuÅŸ veya TacÃ¼ddevle Ebu Said TutuÅŸ, 1095 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼. BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan Alp Arslan'Ä±n oÄŸlu ve birinci Suriye SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ±dÄ±r. TutuÅŸ kardeÅŸi MelikÅŸah tarafÄ±ndan 1079 yÄ±lÄ±nda Åžam kentine SelÃ§uklu emiri olarak tayin edildi. Ancak 1085 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye SelÃ§uklu Devleti'nin kurucusu olan KutalmÄ±ÅŸoÄŸlu SÃ¼leyman Åžah Antakya'yÄ± ele geÃ§irdikten sonra tÃ¼m Suriye'ye sahip olmak istedi. SÃ¼leyman Åžah bu amaÃ§la Halep'i kuÅŸattÄ±. Kentin valisi olan Ä°bn-i Huteyti, TutuÅŸ'tan yardÄ±m istedi. TutuÅŸ yanÄ±na SelÃ§uklularÄ±n kumandanlarÄ±ndan Artuk Bey'i (Artuklu BeyliÄŸi'nin kurucusu) alarak 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakÄ±nlarÄ±nda SÃ¼leyman Åžah'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SÃ¼leyman Åžah savaÅŸta yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. TutuÅŸ Halep'i eline geÃ§irerek kendisini Suriye'nin sultanÄ± ilan etti.
ATILGAN GÃœMÃœÅž KÄ°MDÄ°R?
GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 3 Temmuz 1976 tarihinde Hatay'da dÃ¼nyaya geldi.ÂFilm ve dizilerinin yanÄ± sÄ±ra Casablanca mÃ¼zikalinin albÃ¼mÃ¼nde solist olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±r. OyuncuÂ Â Ä°stanbul Ãœ. Devlet KonservatuvarÄ± Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. 2008 yÄ±lÄ± 12. Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleri'nde Tiyatro Kedi'nin MÃ¼zikaldeki Hayalet oyunundaki performansÄ±yla YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± MÃ¼zikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu seÃ§ildi.
DÄ°ZÄ°LERÄ°
2000 Yedi NumaraÂ
2005 BÄ±Ã§ak SÄ±rtÄ±Â
2007 Benden Baba Olmaz
2008 HavalimanÄ± - Ä°yi UÃ§uÅŸlar
2008-2009 YalancÄ± Romantik
2009-2011 Papatyam
2013 Beni BÃ¶yle Sev
2014 BirleÅŸen GÃ¶nÃ¼ller
2016 DaÄŸ II
2020 KuruluÅŸ Osman Komutan
2021 UyanÄ±ÅŸ: BÃ¼yÃ¼k SelÃ§ukluÂ