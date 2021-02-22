Melik TekiÅŸ ne zaman ve nasÄ±l Ã¶ldÃ¼? AtÄ±lgan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TekiÅŸ karakteri TRT1 ekranlarÄ±nda izleyenin ilgisini Ã§ekiyor. BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti sultanÄ± MelikÅŸah2Ä±n aÄŸabeyi olan Melik TekiÅŸ, yeni bÃ¶lÃ¼mlerde heyecan yarattÄ±. Melik TekiÅŸ kimdir?Â

MELÄ°K TEKÄ°Åž KÄ°MDÄ°R?

Alparslan'Ä±n iki oÄŸlundan biri olan I. TutuÅŸ veya TacÃ¼ddevle Ebu Said TutuÅŸ, 1095 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼. BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan Alp Arslan'Ä±n oÄŸlu ve birinci Suriye SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ±dÄ±r. TutuÅŸ kardeÅŸi MelikÅŸah tarafÄ±ndan 1079 yÄ±lÄ±nda Åžam kentine SelÃ§uklu emiri olarak tayin edildi. Ancak 1085 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye SelÃ§uklu Devleti'nin kurucusu olan KutalmÄ±ÅŸoÄŸlu SÃ¼leyman Åžah Antakya'yÄ± ele geÃ§irdikten sonra tÃ¼m Suriye'ye sahip olmak istedi. SÃ¼leyman Åžah bu amaÃ§la Halep'i kuÅŸattÄ±. Kentin valisi olan Ä°bn-i Huteyti, TutuÅŸ'tan yardÄ±m istedi. TutuÅŸ yanÄ±na SelÃ§uklularÄ±n kumandanlarÄ±ndan Artuk Bey'i (Artuklu BeyliÄŸi'nin kurucusu) alarak 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakÄ±nlarÄ±nda SÃ¼leyman Åžah'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SÃ¼leyman Åžah savaÅŸta yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. TutuÅŸ Halep'i eline geÃ§irerek kendisini Suriye'nin sultanÄ± ilan etti.

ATILGAN GÃœMÃœÅž KÄ°MDÄ°R?

GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 3 Temmuz 1976 tarihinde Hatay'da dÃ¼nyaya geldi.ÂFilm ve dizilerinin yanÄ± sÄ±ra Casablanca mÃ¼zikalinin albÃ¼mÃ¼nde solist olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±r. OyuncuÂ Â Ä°stanbul Ãœ. Devlet KonservatuvarÄ± Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. 2008 yÄ±lÄ± 12. Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleri'nde Tiyatro Kedi'nin MÃ¼zikaldeki Hayalet oyunundaki performansÄ±yla YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± MÃ¼zikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu seÃ§ildi.

DÄ°ZÄ°LERÄ°

2000 Yedi NumaraÂ

2005 BÄ±Ã§ak SÄ±rtÄ±Â

2007 Benden Baba Olmaz

2008 HavalimanÄ± - Ä°yi UÃ§uÅŸlar

2008-2009 YalancÄ± Romantik

2009-2011 Papatyam

2013 Beni BÃ¶yle Sev

2014 BirleÅŸen GÃ¶nÃ¼ller

2016 DaÄŸ II

2020 KuruluÅŸ Osman Komutan

2021 UyanÄ±ÅŸ: BÃ¼yÃ¼k SelÃ§ukluÂ