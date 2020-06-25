MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Melis Sezen: 2021'de mezun oluyorum
25.06.2020 - 12:43 |

Melis Sezen: 2021'de mezun oluyorum

Oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Melis Sezen: 2021'de mezun oluyorum
ABONE OL

Yakın dostları ve iş arkadaşları ile birlikte meydan katında bulunan bir restoranda buluşan Melis Sezen, karantina sürecinin kendisi için son derece yararlı olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Karantinada bol bol derslerime çalıştım ve uzaktan eğitimle okuluma devam ettim. Nasip olursa 2021 yılının haziran ayında mezun oluyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni sezon içinde açıklamalarda bulunun Sezen, "Gelen teklifler var, özellikle dizi teklifleri geliyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz klasik olacak ama gerçekten şu anda senaryo okuyorum" dedi.

Son Dakika - Alişan kaza anını gözyaşları içinde anlattıSon dakika haberine göre dün ailesiyle birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Alişan kaza anını ve yaşananları anlattı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un tatil keyfi

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un tatil keyfi

Hülya Avşar'ın sözleri tepki çekti!

Hülya Avşar'ın sözleri tepki çekti!

Ziynet Sali'den karavan selfiesi

Ziynet Sali'den karavan selfiesi

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik birinci yıllarını kutladı

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik birinci yıllarını kutladı

Sıradaki Haber