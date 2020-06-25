Melis Sezen: 2021'de mezun oluyorum

Yakın dostları ve iş arkadaşları ile birlikte meydan katında bulunan bir restoranda buluşan Melis Sezen, karantina sürecinin kendisi için son derece yararlı olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Karantinada bol bol derslerime çalıştım ve uzaktan eğitimle okuluma devam ettim. Nasip olursa 2021 yılının haziran ayında mezun oluyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni sezon içinde açıklamalarda bulunun Sezen, "Gelen teklifler var, özellikle dizi teklifleri geliyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz klasik olacak ama gerçekten şu anda senaryo okuyorum" dedi.