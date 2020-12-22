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22.12.2020 - 13:47 |

Melis Sezen'den flaş Murat Dalkılıç açıklaması

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hande Erçel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Murat Dalkılıç, arkadaş kaldıklarını dile getiren eski, aşkını sosyal medyada takibi bıraktı. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardında yatan nedenin 'Sadakatsiz' dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayan oyuncu Melis Sezen olduğu iddiası ortaya atıldı.

Melis Sezen'den flaş Murat Dalkılıç açıklaması
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'Sadakatsiz'in 'Derin'i Melis Sezen, geçmişte aynı filmde yer aldığı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"
23 yaşındaki başarılı oyuncu, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Melis Sezenden flaş Murat Dalkılıç açıklaması

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