Melisa Şenolsun 24 oldu!

Tuba Büyüküstün ile olan birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin 24. yaşını kutlayan Evirgen, doğum günü partisinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Evirgen'in paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu, lnstagram hesabından Kerem Bürsin ve Burak Deniz'i takibi bırakmıştı. Hatta Şenolsun, diğer meslektaşı Metin Akdülger'i de önce takipten çıkarıp sonra geri almıştı.

Melisa'nın sosyal medya hamlesi, "Umut kıskanmıştır" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.