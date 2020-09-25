MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Melisa Şenolsun 24 oldu!
25.09.2020 - 14:19 |

Melisa Şenolsun 24 oldu!

Oyuncu Melisa Şenolsun, 24 yaşına bastı. Şenolsun'un yeni yaşını, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen de birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Melisa Şenolsun 24 oldu!
ABONE OL

Tuba Büyüküstün ile olan birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin 24. yaşını kutlayan Evirgen, doğum günü partisinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Umut Evirgen-Melisa Şenolsun'un 'sosyal medya' sessizliği

Evirgen'in paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Melisa Şenolsun 24 oldu

Öte yandan Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu, lnstagram hesabından Kerem Bürsin ve Burak Deniz'i takibi bırakmıştı. Hatta Şenolsun, diğer meslektaşı Metin Akdülger'i de önce takipten çıkarıp sonra geri almıştı.

Melisa'nın sosyal medya hamlesi, "Umut kıskanmıştır" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

    Magazin Haberleri Bülteni (26 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı... 13. son bölüm izle

    Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı... 13. son bölüm izle

    Arka Sokaklar 558. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 559. yeni bölüm fragmanı yayında?

    Arka Sokaklar 558. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 559. yeni bölüm fragmanı yayında?

    Pelin Karahan: Üçüncü çocuğu düşünmüyorum

    Pelin Karahan: Üçüncü çocuğu düşünmüyorum

    ‘Reklamın iyisi PR’ın kötüsü’

    ‘Reklamın iyisi PR’ın kötüsü’

    Sıradaki Haber