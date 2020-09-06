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06.09.2020 - 12:15 |

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

Aşklarını sosyal medyadan ilan eden Umut Evirgen-Melisa Şenolsun çifti, ilk kez el ele görüntülendi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele
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 Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’le 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra oyuncu Melisa Şenolsun’la aşk yaşamaya başladı.

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Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ilk kez görüntülendi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

İlk kez el ele görüntülenen âşıklar, “Rutin doktor kontrolümüz vardı, şimdi gidiyoruz” dedi. Yönetmenlik yaptığı filmlerle adından söz ettirmeye başlayan Umut Evirgen, “Melisa Hanım’la bir proje gelir mi?” sorusuna da “Magazine girmeyelim” diye yanıt verdi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

 

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