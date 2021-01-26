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26.01.2021 - 08:25 |

Melisa Sözen: Birçok şeyi Harun sayesinde başardım

Oyuncu Melisa Sözen bir dergiye röportaj verdi. Sözen, sevgilisi Harun Tekin ve ilişkisini anlattı.

Melisa Sözen: Birçok şeyi Harun sayesinde başardım
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Melisa Sözen, Hello dergisine röportaj verdi. Hem Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile ilişkisini, hem de kendini anlattı.

Güzel oyuncu, “Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz. Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun’un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor” dedi.

Melisa Sözen: Birçok şeyi Harun sayesinde başardım

İşte Melisa Sözen'in açıklamaları:

“Hepimiz zaman zaman dışlanmışızdır. İyileşmesini beklediğimiz yaralarımız vardır. Ama ben geçmişte yaşamayı, acıları sürekli deşip onlardan beslenmeyi sevmem.”

“Yaş aldıkça kendime hata yapma hakkı tanımaya başladım. Asla dememeyi, kimseyi yargılamamayı öğrendim.”

“Heyecanlı biriyim. Hayallerimin sınırı yok. Her an her şeye sıfırdan başlayabileceğime inanıyorum.”

“Özgürlüğüme düşkünüm, emrivakilerden hiç hoşlanmam.” (Hürriyet)

    Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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