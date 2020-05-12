Melisa Sözen: Canım Aslı Enver iyi ki doğdun!

Geçtiğimiz gün 36 yaşına giren Aslı Enver, corona virüs nedeniyle doğum gününü evde kutladı. Yakın dostlarından gelen tebrikleri takipçileriyle paylaşan Enver'in yeni yaşını kutlayanlardan biri de yakın dostu Melisa Sözen oldu.

Yıllar önce çekilmiş bir mezuniyet fotoğrafını hesabından paylaşan Sözen, arkadaşı Aslı Enver için şöyle dedi:

“Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde, açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren (şimdi fark ediyorum bir tek “falsolu anne terliğin” yokmuş), canım Aslı Enver iyi ki doğdun! Birlikte büyümüş olmak ne güzel. İnsanın ruhunu huzurla kaplıyorsun hep! Seni çok seviyorum.”

Arkadaşının bu satırlarına cevap veren Aslı Enver ise, "Ya Melisa! sınırlarımı zorlarsan terlik de çıkıyor, seni çok seviyorum" dedi.