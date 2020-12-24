Melisa Sözen sevgilisini yalnız bırakmadı

Zorlu PSM'nin Youtube kanalında yayınlanacak olan 'Sahne Tozu Yutanlar' adlı programa konuk olan Harun Tekin, program sonrası sevgilisi Melisa Sözen'le birlikte objektiflere poz verdi.

Başarılı müzisyen, "Güzel, eğlenceli bir program çektik. Umarım izleyenler de beğenirler. Melisa da beni yalnız bırakmadı sağ olsun" açıklamasında bulundu.