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24.12.2020 - 12:48 |

Melisa Sözen sevgilisini yalnız bırakmadı

Oyuncu Melisa Sözen, geçtiğimiz gün 'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin'le birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

Melisa Sözen sevgilisini yalnız bırakmadı
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Zorlu PSM'nin Youtube kanalında yayınlanacak olan 'Sahne Tozu Yutanlar' adlı programa konuk olan Harun Tekin, program sonrası sevgilisi Melisa Sözen'le birlikte objektiflere poz verdi.

Başarılı müzisyen, "Güzel, eğlenceli bir program çektik. Umarım izleyenler de beğenirler. Melisa da beni yalnız bırakmadı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

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