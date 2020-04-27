Melisa Sözen'den kardeşine esprili kutlama

Corona virüs nedeniyle doğum gününde kardeşinin yanında olmayan Melisa Sözen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Barış Kefeli'nin yeni yaşını kutladı. Yıllar öncesinde çekilen bir fotoğrafı yayınlayan Sözen, esprili paylaşımıyla herkesi güldürdü. Güzel oyuncu, nostaljik kareye şu notu düştü:

“Bu minnoş (minnoş bugün 32 oldu) ilk doğduğunda duyduğum abartılı coşkudan, annemler bir terslik olduğunu anlamış olacak ki ilk fotoğrafta sol alt köşede gördüğünüz el gibi bir el hep bize yakın duruyor. Elmyra misali sevgiyle sıkıştırmalarımın altındaki hafif kıskanç tehditi hisseden kardeşimin yüz ifadeleri de görmeye değer gerçekten, “beni ne zaman alacaksınız bu kızın elinden” diye bakıyor. O kışkançlık zamanla yerini hayranlığa ve her gün daha da büyüyen bir sevgiye bıraktı. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun canım kardeşim.”