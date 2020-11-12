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12.11.2020 - 10:21 |

Melis'ten Mustafa'ya sürpriz! İmajını değiştirdi

Melis Sütşurup, sevgilisi Mustafa Sandal'a sürpriz yaparak saçlarını kestirdi ve rengini değiştirdi. Sandal, Sütşurup'un yeni halini çok sevdi.

Melis'ten Mustafa'ya sürpriz! İmajını değiştirdi
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Şarkıcı Mustafa Sandal, oğullarının annesi Emina Jahovic’ten Haziran 2018’de boşanmış, Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ağustos 2019’da Melis Sütşurup’un “Midemi bulandıran şeyler vardı” sözleriyle ayrılmışlardı. Ne var ki, karantinadan hemen sonra haziranda krizi yeniden bir araya geldiler.

Posta'nın haberine göre; Melis Sütşurup, önceki gün saçlarını kestirip sevgilisine sürpriz yapmak istedi. Mustafa Sandal, Melis’in yeni halini çok beğendi.

Sütşurup’un yeni halini yakınları da çok beğendi.

Melisten Mustafaya sürpriz İmajını değiştirdi

 

 

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