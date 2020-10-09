Meltem Anastasia’dan Rafet El Roman açıklaması

Rafet El Roman ile ‘Biliyorum Sensin O’ şarkısında düet yapan Meltem Anastasia, önceki gün Zorlu Center’daydı. Adı Rafet El Roman ile aşk dedikodularına karışan Anastasia “Aşk yok. Kendisiyle çok güzel projelere imza attık o kadar” dedi.

Beş yıl önce ‘O Ses Türkiye’de yarışan Meltem Anastasia, Rafet El Roman'la birlikte 70’li yıllara damga vuran ‘Biliyorum Sensin O’ şarkısını yorumlamıştı. Parçaya Kıbrıs’ta çekilen klibi de Rafet El Roman yönetmişti.

Rafet El Roman, Meltem için “Yetenekli olduğuna inandığım için kapımı açtım” demişti.