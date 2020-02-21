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21.02.2020 - 07:00 |

Dr. Mehmet Öz: Nusret'le gurur duyuyoruz

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranın konuğu, Dr. Mehmet Öz oldu.

Dr. Mehmet Öz: Nusret'le gurur duyuyoruz

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranın konuğu, Dr. Mehmet Öz oldu. Video’larını Instagram’dan paylaşan ikiliden Dr. Öz, “Onunla gurur duyuyoruz. Bu kadar uzakta Türk yemeklerini konuştuk. Ben kabak dolmasını çok özlüyorum” dedi. Gökçe ise, “Ben de annemi özlüyorum, bir yıldır görmüyorum. Börek ve dolmaları fantastiktir. İstanbul’a gidip, börek yiyeceğiz” sözleriyle güldürdü.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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