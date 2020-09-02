Menajerimi Ara 3. yeni bölüm fragmanı yayında! - Menajerimi Ara 2. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Kısa sürede büyük bir heyecan yaratan Menajerimi Ara dizisi, 3 yeni bölüm fragmanı yayımlandı. İşte büyük bir merakla araştırılan yeni bölüm fragmanı ve dizinin konusu ile oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler...



MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Nadir’in ölüm haberi ile yıkılır… Menajerlerimiz patronları ve yakın arkadaşları Nadir’in yasını tutamadan ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar; Ajansın geleceği ne olacak? Ajansın ve Dicle’nin kaderi şimdi Nadir’in tek mirasçısı Ceylan’ın iki dudağının arasındadır. Bu sırada Barış ve Beren’in rol aldığı sette bir kriz çıkar. Beren ve Barış kavga etmiştir ve Barış sete çıkmayı reddetmektedir. Ne yazık ki Beren ve Barış’ın arasını düzeltme işi Dicle’ye kalır. Ajansta hayat normal bir şekilde devam etmek zorundadır.



Menajerlerimiz Nadir’in müşterilerini devralmak durumunda kalır. Feris, Nebahat Çehre ile Çınar ise Nükhet Duru ile çalışacaktır. Uzun yıllardır görüşmeyen bu ikili bir film projesi yüzünden karşı karşıya kalırlar. Kıraç ise Ego Ajans’ın geleceği ilgili kararlarda etkin rol oynamaya çalışırken Ceylan tüm ajansın kaderini değiştirecek bir karar verir. Bütün ekip Nadir için yapılan anmada buluşur. Bu sırada artık unutulmaya yüz tutmuş eski bir oyuncu bütün hırsını Barış’tan çıkarır. Çok öfkelenen Barış kendini Feris’in gitmesini asla onaylamayacağı bir yere atar. Dicle Barış’ı durdurmayı başarabilecek midir?



MENAJERİMİ ARA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara' dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.